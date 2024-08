La conflictualité dans l'Union européenne. Menace existentielle ou catalyseur d'intégration

Un ouvrage consacré à l'étude des crises et conflits que traverse l'UE et à l'impact de celles-ci sur le projet européen et sa démocratisation. Cet ouvrage pose les jalons d'une réflexion sur les rapports que l'Union européenne entretient avec la conflictualité au sens large. Menée principalement sous l'angle du droit, l'analyse fait appel à d'autres sciences sociales afin de mesurer l'impact de la conflictualité sur l'Union européenne.