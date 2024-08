La France au XIXe siècle. L'onde de choc de la Révolution

Un des aspects les plus frappants de l'histoire de la France au XIXe siècle est la fréquence avec laquelle elle a changé de régimes politiques. Ils se succèdent comme des dynasties royales : Restauration (1814-1830), Monarchie de Juillet (1830-1848), Deuxième République (1848-1851), Second Empire (1852-1870), Troisième République (1870-1940). Avant 1870, leur durée de vie moyenne est de 17 ans. La Troisième République elle-même aurait bien pu disparaître en 1889 avec la crise boulangiste et confirmer ainsi la statistique. Bref, au XIXe siècle, les régimes passent plus vite que les hommes qui sont en position d'en connaître plusieurs dans leur existence, jusqu'à six potentiellement. On aurait pu penser qu'une telle succession ait nourri un fort scepticisme en matière politique et constitutionnelle mais ce n'est pas le cas : la "foi" politique est perpétuellement resurgissante au XIXe, beaucoup plus que son homologue religieuse. De là deux questions auxquelles cet essai, tout en donnant le récit des événements, tâche de répondre : pourquoi une telle instabilité et pourquoi cette stabilisation sous la IIIe République ?