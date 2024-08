62 mini-tests pour évaluer ses connaissances. Maths niveau collège, 5e, 4e, 3e

S'entraîner partout et avec plaisir ! Ce cahier contient plus de 500 questions pour tester ses connaissances en calcul, géométrie, statistiques et probabilités ! Grâce à des quiz rapides sous forme de QCM, de points à relier et de courtes rédactions, vous mettez en pratique la théorie apprise en cours ou dans le coffret de cartes mentales Mes leçons de maths, niveau collège. Les contenus thématiques suivent le programme de l'Education nationale et abordent les points essentiels à maîtriser pour réussir le brevet : les équations, le repérage dans l'espace, les transformations géométriques, les théorèmes (Thalès, Pythagore), les aires et volumes, les pourcentages, la trigonométrie, les fonctions... Les corrigés sont disponibles en ligne (via un QRcode). Dans la même collection, évaluez votre niveau en français et anglais niveau collège.