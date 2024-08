Je me souviens de petits riens

Je me réveille au coeur de la nuit. L'écran de mon Smartphone affiche : 02 : 22. Aussitôt, je revois l'étroite étiquette blanche cousue sur chacune de mes affaires lorsque j'étais en internat. Elle porte mon numéro imprimé en rouge : 222. Les jours et les nuits qui suivent, d'autres images surgissent de ma mémoire. Je me souviens... A travers une succession de souvenirs, le narrateur nous invite à le suivre tout au long d'un parcours le menant de l'enfance à l'âge adulte, de 1962 à 1970. Après quatre années d'internat faites de contraintes, de violences et d'humiliations, viendra le temps des circonstances favorables et des rencontres permettant un début d'émancipation. Ce récit intimiste et émouvant présente un ensemble de situations, une multitude de " petits riens " qui s'avèrent pourtant déterminants dans le déroulement d'une vie.