La renaissance des fleurs sauvages. Tome 2

J'ai 25 ans, il en a 37. Six ans se sont écoulés... mais je ne l'ai jamais oublié. Il y a six ans, j'étais éperdument amoureuse de Thayer Holmes. Lorsqu'il a subi un terrible drame, j'ai tout essayé pour le sauver mais il n'a eu de cesse de me repousser. Alors je l'ai quitté, le coeur brisé. J'ai épousé quelqu'un d'autre et j'ai refait ma vie. Aujourd'hui, face à ma propre tragédie, je me vois forcée de rentrer à Hawthorne Mills, où Thayer vit toujours. A l'idée de le revoir et de me confronter au passé, mes doutes et ma colère resurgissent. Le temps des secrets est révolu et j'ignore ce qu'il adviendra de notre avenir. Certaines histoires ont droit à une seconde chance. Qu'en sera-t-il de la nôtre ? Réservé à un public averti.