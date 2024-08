Le sort qui nous lie

Pour le meilleur ou pour le pire, vos destins sont liés. Dans la Norvège du temps des Vikings, trois jeunes filles partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Oddny aspire à une vie paisible, contrairement à sa soeur Signy, qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunnhild, quant à elle, veut pratiquer la magie quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une devineresse les condamne toutes trois à connaître la violence et la mort, elles se jurent de toujours s'entraider afin de se protéger de ce triste destin. Des années plus tard, un raid va faire basculer leurs vies dans la tempête. Gunnhild, qui avait quitté leur village natal pour apprendre la sorcellerie, va porter secours à ses amies afin de respecter leur pacte. Prises entre de dangereuses luttes de pouvoir au sein des clans vikings et pourchassées par des sorcières aux sombres desseins, leur lien sera mis à rude épreuve, d'une manière qu'aucune n'aurait pu imaginer. Traduit de l'anglais par Benjamin Kuntzer " Un roman épique sur la magie, la sororité et les liens qui nous unissent autant qu'ils nous brisent. Cette histoire ne m'a pas quittée longtemps après avoir terminé ma lecture. " Alexis Henderson, autrice de The Year of the Witching " Genevieve Gornichec est une conteuse magistrale qui crée des personnages au grand coeur et courageux dans un monde complexe, où les liens de sororité et d'amour sont indestructibles. J'ai été émue et fascinée par cette superbe fantasy historique : épique et tragique, doublée d'une romance slow burn ennemis à amants. " Sue Lynn Tan, autrice de La fille de la Déesse de la Lune