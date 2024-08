C'est la fête !

Chibi est un terme japonais qui désigne une petite personne, un bébé ou un enfant, et par extension la version jeune d'un personnage d'anime de manga, séries qui jouissent d'une grande popularité au Japon et en Occident. Ils sont connus pour avoir de grands yeux et pour être mignons et caricaturaux. Ce livre broché propose une soixantaine de coloriages sur le thème des fêtes (fête des fleurs, Pâques, Halloween, Noël...), avec des personnages et des décors très mignons, et des parties à compléter par l'enfant.