Récolte d'automne, une nature généreuse

Quatrième et dernier tome de la collection, ce bel album documentaire met en scène deux enfants qui profitent d'une promenade pour découvrir la faune et la flore automnale. La nature leur offre un spectacle magnifique et regorge d'offrandes diverses. Sous la poésie et le ton léger des deux personnages, les auteurs en profitent pour sensibiliser les enfants à la beauté fragile de la nature. Ces découvertes vont permettre une ouverture sur une seconde partie documentaire, expliquant ce qu'il se passe dans la nature à cette période de l'année pour les végétaux et les animaux, et de quelle manière nous pouvons les aider à se préparer à l'hiver.