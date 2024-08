Rétro Lazer N° 21

La Pop-Culture a enfin son Mook trimestriel ! Cinéma, bandes-dessinées, séries télévisées, jeux vidéo, jouets, super-héros, figurines, comics... Tous les principaux pans de la culture Geek analysés par des spécialistes de renom. Toutes les légendes de la Pop-Culture sont dans Rétro Lazer ! Au programme de ce numéro 21 : - 144 pages de (re)découvertes ! - Basse Def. - Supergiants. - Voix au chapitre : Brigitte Lecordier. - Akira Toriyama : Adieu, valeureux guerrier. - Daria, ou l'ode à la marginalité. - Madame est servie : C'est qui le boss ? - Les Aventures de Winnie l'Ourson : Une émission douce et entraînante dans la forêt des rêves bleus. - Comment sont nés les Power Rangers ? Partie 1 : Le bras de fer de Haim Saban. - Boule & Bill font des bulles ! - Nanar Wars : Rocket Tarzan. - The End of Evangelion : Morts et renaissances. - Pac-Man : La menace " fantôme ". - Ripoux contre Ripoux - Poulet à la française 4 : Le bilan. - Mémoire en carton : Les fables géométriques. - Girl Power ! Femmes des années... 1990. - Muppet Babies : Quand le Muppet Show retombe en enfance. - Tenchu Stealth Assassins : Le parcours du ninja sur PlayStation. - Mate mon matos : Philips VideoWriter. - Robotech.