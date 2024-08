Héroïne. Une épopée au coeur d'un tribunal

Pendant plus d'un an, l'autrice et metteuse en scène Périne Faivre s'est immergée dans les tribunaux d'une grande ville de France. De cette immersion est né un carnet de bord mêlant notes de procès, paroles de salle d'attente, interviews de magistrats et avocats, observations à la volée des mille et une histoires qui font la vie d'un palais de justice. Avec dix artistes pluridisciplinaires, elle s'est emparée de ce matériau pour la création du spectacle Héroïne. Un tribunal au coeur de la ville, une audience en temps réel. Des spectateurs invités à suivre quatre heures d'affaires, comme pour de vrai ? : comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu. Les comédien·nes et danseur·euses, le musicien, le plasticien, incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers, révélant le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, devenant miroir de notre humanité. L'ouvrage offre plusieurs facettes de la justice à ciel ouvert. Tout d'abord le texte de la pièce, la mise en scène et la scénographie originale conçues pour l'espace public. Ensuite, le récit des étapes de création, à commencer par un éclairage du lien qu'a entretenu Périne Faivre avec l'avocate Laure Dilly-Pillet, son "? héroïne ? ", pendant l'immersion en terres judiciaires. Enfin, en résonance avec l'oeuvre, les réflexions de plusieurs professionnel·les sur les relations entre la justice et le théâtre, ainsi que la préface d'Edwy Plenel, offrent aux lecteurs un éclairage sur les liens entre art, justice et société.