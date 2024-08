Ouvrez ce livre et découvrez une galerie de 8 animonstres au drôles de noms : le Goulu-Globu, le Becu-Pattu, le Joufflu-Palmu... Puis tournez les pages, et composez de nouveaux monstres chimériques et loufoques, il y en a 64 ! Grand maître de l'illustration, Henri Galeron conjugue ici l'amour des mots à la fantaisie des images.