Méritez votre vie

Vivez la vie que vous méritez ! Nous vivons une vie méritée lorsque nos choix, nos risques et nos efforts s'alignent sur l'objectif primordial de notre vie, quel qu'en soit le résultat. Dans cet ouvrage, Marshall Goldsmith, coach en leadership de renommée mondiale, propose une nouvelle façon d'aborder l'épanouissement qui va à l'encontre de tout ce que l'on évoque sur la réussite. S'inspirant du bouddhisme, l'auteur révèle que, pour vivre une vie sans regret, il faut viser au-delà de nos ambitions personnelles. Il incite les lecteurs à éviter la grande maladie du " je serai heureux quand... " et propose des conseils et des exercices pratiques destinés à éliminer les obstacles qui nous empêchent de mener une vie épanouissante. Qu'il s'agisse d'apprendre à privilégier son avenir par rapport à son présent, de savoir évaluer avec précision les opportunités et les risques, d'aiguiser son " génie unique " ou de gagner en crédibilité, ce livre regorge d'idées et d'outils transformateurs qui vous aideront à combler le fossé entre ce que vous prévoyez d'accomplir et ce que vous faites réellement.