Après Dérive d'une île rebelle, son troisième recueil de poésie, Arthur Briand change de registre. Sa poésie aborde dans ce nouvel ouvrage un thème inédit : les sentiments. A travers les 42 poèmes, il explore toutes les facettes de l'amour et invite à un voyage, non sans risques dans les tréfonds de l'âme humaine. Des fleurs des pleurs. Amours et désamours est un kaléidoscope ou le lecteur pris dans un tourbillon risque de se reconnaître à certaines escales. La plume jusque-là rebelle ose le dépaysement. Cette métamorphose surprendra plus d'un, on peut en être sûr.