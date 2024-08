Comprendre et être compris pour décider ensemble. Comprendre le passé pour penser l'avenir

Peut-on comprendre et être compris ? Comment décider ensemble, à deux comme à plusieurs, dans les organisations comme dans les conflits internationaux ? Ce livre concerne tout être humain à différents moments de son existence, dans différents contextes, avec les autres différents de soi. Ces différences nourrissent nos échanges et font passer parfois du différent au différend dans les décisions à prendre ensemble. Soudain, c'est l'incompréhension... Que faire ? De très nombreux exemples nourrissent ce livre. La conscience des limites du langage dans toute communication ouvre des trésors de subtilité pour se rapprocher de la compréhension de l'autre (Livre I). S'il y a différend, à prévenir ou résoudre, de nombreuses ressources créatives sont à notre disposition pour décider ensemble. Comment ? (Livre II) S'il le faut, l'appel à un tiers (Livre III). La question de celui qui est différent et du différend semble se poser à tout âge. Peut-on parler ici d'un manuel à l'usage... de toutes les générations ?