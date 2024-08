Avec ou sans murs ?. Une aventure culturelle dans les Hauts-de-France

A sa première croisée des chemins, il avait à choisir entre macramé et théâtre : Roland Poquet choisit le théâtre, avec pour guide Gabriel Monnet. Dans les vents toujours inspirateurs de l'éducation populaire et de la décentralisation culturelle naissante, il se découvre une vocation d'aventurier du développement culturel qu'il n'avait pas pressentie. Mais l'aventurier ne songe pas à parcourir le monde ; il fera plutôt venir le monde à Douai et dans sa région, là où il est, là où sont les publics qui vont le découvrir et se découvrir. Artistes et créateurs, de toutes disciplines artistiques - théâtre au premier rang - se retrouvent en des lieux réputés nobles autant qu'ordinaires, à travers un nomadisme qui facilite la découverte, l'expérience, la rencontre. Car les gens du pays, un pays minier, ont à dire aussi ; eux aussi sont créateurs et Roland Poquet entend le montrer. Pourtant, même si l'errance a ses vertus, un vrai port d'attache garde de quoi séduire. Alors l'aventure continue sous d'autres formes, avec l'Hippodrome, ancien cirque municipal devenu scène nationale peu commune. Au bout du chemin, Roland Poquet prouve que le théâtre amateur est bien l'antichambre d'une vie vouée au spectacle comme il peut en être le plus bel épilogue. Daniel-Jacques Hanivel