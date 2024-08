Serguiev Jankovic, grand acrobate et magicien, croyait que la vie pourrait toujours se dérouler comme sur la scène du cirque Delmonico, le plus grand de toute la Croatie. Jusqu'au jour où Silvana Kantovic, sa partenaire à l'étrange beauté aux yeux bleu sarcelle disparaît lors d'un grand tour de magie. Après un long silence, Silvana soudain se manifeste. Un appel à l'aide. C'est l'époque où ressurgit le conflit entre Serbes et Croates, frères ennemis et alliés de toujours, le réveil des nationalismes, avec la disparition de la Yougoslavie, après la mort de Tito. Que demande Silvana ? Et où se trouve-t-elle ? Serguiev part à sa recherche jusqu'au bout de la Serbie, avec Otto le clown. C'est la guerre qui débute, avec ses violences et ses crimes, mettant à l'épreuve les espoirs, les rêves et les amours, tandis que se dresse sur le chemin du salut la question du suicide et de l'aide à mourir. Vie de magie et de mystères. Serguiev acceptera-t-il de dire tout simplement, comme sa mère, que le monde est merveilleux ?