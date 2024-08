Aimer Israël, soutenir la Palestine. Histoire d’un Israélien d’aujourd’hui

Ce livre, qui est à la fois un récit autobiographique et un témoignage militant, interroge l'histoire, l'actualité et l'avenir d'Israël et des Territoires occupés ainsi que de leurs habitants. Nir Avishai Cohen remet en question le récit israélien dominant qui laisse de côté de nombreuses questions, dérives et contradictions de la société israélienne. Il confronte le lecteur à ses identités plurielles et antagonistes : son héritage de trois générations de bâtisseurs et défenseurs d'Israël, et de petit-fils de survivants de la Shoah, sa jeunesse comme agriculteur, sa vie d'officier qui prend les armes pour son pays, et en même temps son combat de citoyen luttant pour les droits des Palestiniens et dénonçant l'occupation, la colonisation et les dérives militaires de son pays. Sa vie de militaire dans les Territoires, son engagement politique, associatif et médiatique fondent sa légitimité singulière pour défendre ses positions de l'intérieur d'Israël et proposer des solutions de paix.