La poésie de la Divine Comédie. Etudes, Lectures et Traductions Studi, Edition bilingue français-italien

La poésie de la Divine Comédie a toujours passionné la critique et est devenue une matrice pour l'imaginaire littéraire. A l'occasion du 7e centenaire de la mort du poète, nous avons voulu nous pencher sur la poésie sacrée, allégorique, prophétique et cosmologique de Dante, qui parle du destin de l'homme dans l'univers dans le contexte de son époque, mais qui, par son symbolisme universel, nous touche encore aujourd'hui. Ce volume propose d'abord des études précises et novatrices sur plusieurs chants de Dante ; puis sur la manière dont le grand poète a influencé les auteurs au fil des siècles et jusqu'à nos jours. Enfin, une section est consacrée aux défis de la traduction de la Divine Comédie. Comment et pourquoi certains textes deviennent des repères majeurs pour les siècles, malgré les évolutions historiques ? Est-ce que la dimension symbolique porte en elle quelque chose de l'essence du poétique et du littéraire ? Telles sont les questions posées dans ce volume, fruit d'une réflexion menée sous la direction d'Anna Cerbo, de Federico Corradi et de Josiane Rieu lors de séminaires tenus à l'Université Côte d'Azur et à l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, en italien et en français. Ce volume est offert en hommage à Anna Cerbo.