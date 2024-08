Bientôt viendra le jour

Pour éviter de reprendre la route chaque soir, Amélie se fait enfermer dans l'institution où elle travaille - et s'en échappe chaque matin pour se réfugier dans un bistrot de Nantes où elle fait la rencontre improbable de Baptiste. Elle tente de poursuivre sa vie alors que pèse en elle un passé qui peine à s'absenter. Lui, sous des apparences qui se veulent détachées, avoue faire face à un présent qui le plombe. A travers cette histoire, Maela Paul esquisse les méandres d'une rencontre et de dialogues qui transitent par l'écriture, la mémoire et l'oubli, la vie, la mort, l'amour, la nuit, le sommeil et les rêves.