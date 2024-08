Essais anthropologiques pour l’homme prométhéen en crise de foi et de raison. Tome 2 : De l’Homme à l’Humain

Le chemin de l'homme est un chemin anthropologique qui commence par l'homme contemporain hypermodernisé et qui mène à l'homme prométhéen qui doit remettre pouvoir à sa Raison et sa foi en tenant fermement dans son humanité. La sortie de la crise contemporaine nécessite une anthologie dont l'objectif est d'élaborer une thérapie suite à une série d'autopsies sur la question de l'altruisme, sur la problématique du bien commun et l'autorité dans toutes les phases et enfin sur la question de la crise anthropologique et ontologique. Puisque cette autopsie révèle la crise anthropologique, la thérapie qui s'impose est le retour à l'essentiel de l'humanité, c'est-à-dire faire resurgir le triomphe de la logique de l'humain sous le signe technologique, capitaliste et consumériste. Pour trouver le chemin de l'homme, ne faudrait-il pas retrouver le chemin de la Pensée ?? La particularité de l'homme est sa pensée. Trouver la Pensée humaine, c'est trouver l'humain.