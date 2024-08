Les économies de l'union économique et monétaire ouest africaine sont-elles intégrées?. Une approche par la distribution des revenus

En dépit d'un contexte particulièrement favorable lié à leur proximité géographique, historique, culturelle, et linguistique entre autres, les pays membres de l'UEMOA, engagés depuis leur indépendance politique en 1960, dans un processus d'intégration économique et monétaire, ne semblent pas avoir réussi à en tirer les dividendes en termes d'intégration sociale. La répartition personnelle des revenus révèle trois groupes de pays. Cependant, le recours au modèle de la valeur-temps permet d'établir que l'ensemble des pays peut être considéré comme intégré monétairement, car partageant une même valeur économique de l'unité de temps. Toutefois et fondamentalement, les processus d'intégration économique et monétaire au sein de l'UEMOA et de l'UMOA n'ont pas encore induit l'intégration sociale, au sens d'une communauté homogène fusionnant leurs populations, sauf pour les deux pays leaders (Côte d'Ivoire et Sénégal) entre eux, d'une part, et le Mali et le Bénin d'autre part.