La relation franco-espagnole lors de la convergence socialiste (1982-1995)

Peu de pays ont atteint le niveau de relations bilatérales auxquels la France et l'Espagne sont parvenus aujourd'hui. Pour comprendre comment s'est forgée cette alliance, cet ouvrage collectif, tout en tenant compte du travail effectué précédemment (1977-1982), centre son analyse sur la période de convergence socialiste des gouvernements de François Mitterrand et de Felipe González entre 1982 et 1995. Deux axes ont guidé les interrogations des auteurs. Le premier, qui a trait au cadre bilatéral, prend en compte hommes et facteurs qui ont contribué à diminuer les tensions existantes, à normaliser les rapports entre les deux pays, pour cerner l'instauration d'une nouvelle dynamique et les conséquences d'une telle modification sur les opinions publiques... Le second, replace les relations des deux pays dans un contexte géopolitique, faisant de la construction européenne une clef majeure de compréhension des choix qui furent faits. Les travaux ici rassemblés peuvent être lus indépendamment mais, depuis l'entente entre gouvernements partageant les mêmes options politiques jusqu'à l'entrée de l'Espagne dans la CEE, tous convergent pour faire de 1983 et 1986 des dates majeures de cette histoire franco-espagnole.