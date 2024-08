Mon voyage au coeur de l'Afrique

Et si on partait en voyage en Afrique ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est une invitation à un voyage musical en Afrique que propose cet ouvrage. Bienvenue au village au son d'un air traditionnel, " Funga Alafia ", auquel se mêlent l'agitation quotidienne et le cri du coq ! Dans la savane, s'élève l'air de " Olélé Moliba Makasi ". Entends-tu aussi le rugissement du lion ? Plus loin, les djembés résonnent. La course des gazelles et le chant des oiseaux accompagnent leur rythme. Les hippopotames sont très bruyants mais entends-tu le rire des enfants et le chant des piroguiers ? Au son du balafon, la girafe mange des feuilles d'acacia alors que les singes détalent bruyamment. La nuit tombe sur le village, on se retrouve pour chanter et danser autour du feu et des instruments traditionnels. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher ! Les couleurs pop de Loïc Lusnia nous invitent au voyage à travers de superbes pages colorées.