Le Hobbit. Edition illustrée

Le classique de la littérature jeunesse enfin en poche chez PKJ ! Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoires. Son quotidien est bouleversé un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semée d'embûches et d'épreuves, qui mènera Bilbo jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug...