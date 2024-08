Livre d'Or du rugby. Edition 2024

Toute l'année rugby 2024 par les grandes plumes de L'Equipe, Pierre Michel Bonnot et Maxime Raulin. La génération dorée des Dupont, Ntamack, Ramos & co a encore frappé : trois ans après leur doublé Top 14 - Coupe d'Europe, les voilà qui remettent ça à l'issue de la saison de rugby 2023-2024 ! Après avoir battu le Leinster (31-22) en finale de Coupe d'Europe, ils ont écrasé l'Union Bordeaux-Bègles en Top 14 (59-3), faisant mieux encore que leurs glorieux aînés (Christian Califano, Emile Ntamack...) auteurs d'un doublé en 1996. Ils resteront " à jamais les premiers " à avoir réalisé deux fois cet exploit, comme le dit Thomas Ramos, l'arrière toulousain, dans la préface. Ce Livre d'or du rugby 2024 vous fera revivre les deux sacres toulousains, mais aussi toute la saison de Top 14, notamment le beau parcours du Stade Français et de l'UBB, ainsi que l'année compliquée de Montpellier, où Bernard Laporte a été appelé à la rescousse. Un vent breton a soufflé sur la Pro D2, poussant Vannes jusqu'à la victoire finale et une montée historique en Top 14. Quant au XV de France, éliminé cruellement en quart de finale de la Coupe du monde 2023 face à l'Afrique du Sud, futur vainqueur, il a su faire preuve de caractère pour se remobiliser durant le Tournoi des VI Nations, finalement terminé à la deuxième place. C'est donc une nouvelle saison de rugby très riche que ce nouvel opus du Livre d'or vous propose de garder en mémoire, avec les plus belles images et les fiches statistiques du journal L'Equipe.