52 activités pour éveiller ses enfants

Trouver des activités créatives et adaptées pour éveiller son enfant de maternelle, quel challenge pour les parents ! Nourimane Jouak a préparé 52 pas-à-pas ultra simples et colorés, fruits d'années d'expérimentation, pour développer l'imagination, les compétences et l'autonomie de votre enfant. Couronne de fleurs en papier aux couleurs d'Halloween, petits monstres colorés en carton, sablés gourmands de Noël, masque de carnaval en strass et paillettes, bracelets d'amour à offrir, suspension en pommes de pin... autant d'activités qui offrent, au fil des saisons, de beaux moments de complicité en famille. - 52 ateliers, classés par niveau de difficulté et selon les compétences mises en oeuvre (motricité fine, graphisme, écriture, géométrie...), pour accompagner son enfant dans ses nouvelles acquisitions. - Les précieux conseils d'une maîtresse : des astuces 100 % terrain pour bien utiliser le matériel, anticiper les éventuelles difficultés, aller plus loin avec les enfants plus autonomes. - Des gabarits et modèles à reproduire, décalquer ou télécharger.