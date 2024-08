Cette femme qui nous regarde

- Rentrée littéraire 2024 - Angela Davis, l'Amérique et moi. Le destin d'Alain Mabanckou est singulièrement lié à celui d'Angela Davis. Enfant, il voyait l'autobiographie de la militante américaine trôner dans la bibliothèque familiale, au Congo. Le visage d'Angela Davis sur la couverture le regardait déjà. Depuis, il partage le combat inlassable qu'elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux Etats-Unis. Un jour, leurs chemins se croisent. La " rencontre " a enfin lieu. Pour Alain Mabanckou, c'est une révélation. Plus jamais il ne considèrera de la même manière son pays d'adoption, les Etats-Unis. Désormais, il retourne en France et au Congo avec la conviction de la fraternité chevillée au corps. Dans un récit vibrant, où réalité et fiction se répondent, l'auteur de Mémoires de porc-épic et de Rumeurs d'Amérique offre le portrait sensible d'une des femmes les plus importantes de notre époque.