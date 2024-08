De l'égalite des deux sexes. Discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés

Pourquoi, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, les femmes ont-elles été considérées comme des êtres imparfaits et méprisables, impropres à l'éducation ? Si "les deux sexes sont égaux pour le corps et pour l'esprit", alors toutes les portes devraient leur être ouvertes : "Ce serait une chose plaisante de voir une femme être assise sur un tribunal pour y rendre justice ; conduire une armée, livrer une bataille ; et parler devant les républiques ou les princes comme chef d'une ambassade". Un plaidoyer original en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes par l'un des premiers penseurs de la condition féminine au XVII ? siècle.