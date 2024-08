Sciences Humaines N° 371, septembre-octobre 2024 : La violence de l'enfant

Cyberharcèlement, rixes, viols, meurtres... La violence des jeunes défraie régulièrement la chronique. Dans nos sociétés qui sacralisent l'enfance, elle choque, surprend, trouble et inquiète. Les manifestations agressives de l'enfance sont-elles annonciatrices de crimes plus graves à l'âge adulte ? Depuis longtemps, les pouvoirs publics condamnentet tentent de contenir ces excès. Mais cette violencepréoccupe d'autant plus aujourd'hui qu'elle sembleremettre en cause une tendance à la pacificationde nos moeurs, observée par les historiens et lessociologues. D'où vient-elle ? Et comment y faire face ? Faut-ilcéder à la tentation d'un renforcement autoritaire ? Et sinon, comment trouver un juste milieu entrelaxisme et autoritarisme ?