Tao se rend chez papi et mamie

Tao adore rendre visite à Papi et Mamie à Liège. Et pour la première fois, sa petite soeur Li Mei l'accompagne. La voyant un peu inquiète, Tao la rassure : chez Papi et Mamie, on s'amuse toujours beaucoup ! Cette visite-ci leur réserve de belles surprises : entre le parc de la Boverie et l'Aquarium-Muséum, la journée sera riche en aventures !