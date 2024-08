L'école, maman et moi

Dans cette famille de lapins, on vit, ensemble, chaque situation avec intensité ! Ainsi chaque nouvelle rentrée est l'occasion pour la mère et pour la fille de se remémorer les grands moments d'une journée, d'une année scolaire, de la découverte de la salle de classe à la jungle de la cour de récréation, de l'apprentissage ingrat des règles au choix difficile du matériel scolaire, des joies de la cantine à celles des devoirs... Avec beaucoup d'humour et de tendresse, Clothilde Delacroix nous parle aussi bien des rapports mère-fille que de l'école, expérience parfois douloureuse - car il faut se lever tôt le matin et se dépêcher, toujours se dépêcher... - mais souvent joyeuse : surtout quand il y a des frites à la cantine !