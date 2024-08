Chateaubriand, lequel ?

Cette biographie de Chateaubriand et de son père, René-Auguste, est la seule qui ait été écrite par un membre de la famille Chateaubriand, qui plus est l'héritier du château de Combourg à l'époque, Geoffroy de La Tour du Pin (1914-1971). C'est une biographie révolutionnaire, car elle propose une approche psychologique, essentielle pour mieux comprendre le caractère et l'oeuvre de l'écrivain, pour mieux comprendre comment une famille de gentilhommes bretons pauvres put s'élever, à force de travail, au-dessus de sa condition. Jadis parti comme simple marin, le père devint capitaine puis armateur : sa vie de travail acharné lui permit de racheter le château de Combourg, qui avait appartenu à ses aïeux. Et l'écrivain, cadet de Bretagne, devint une gloire littéraire, un ambassadeur et un ministre.