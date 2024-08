Les batailles de la natalité. Quel "réarmement démographique" ?

Cet essai analyse la baisse récente - et préoccupante - de la fécondité en France, et traite des voies et moyens pour y remédier. Il propose une évaluation des politiques familiales à l'aune de ce qu'Emmanuel Macron a baptisé le "? réarmement démographique ? ". Au-delà des controverses, ce livre montre les liens ténus entre les dépenses sociales et les naissances. L'auteur met l'accent sur des pistes, certes classiques et pourtant incomplètement réalisées, tel l'accueil de la petite enfance, mais aussi, voire surtout, sur des pistes plus originales, comme le soutien aux familles recomposées. Une lecture féconde ? ! Julien Damon enseignant à Sciences Po et à HEC, est conseiller scientifique de l'Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (En3s) et rédacteur en chef de la revue Constructif. Ancien directeur de la recherche et de la prospective à la Caisse ­nationale des allocations familiales (CNAF), il a déjà publié une trentaine d'ouvrages.