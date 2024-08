Lignes de fuite. Pour un autre monde de possibles

"? Certaines de ces pages semblent avoir été écrites hier. Elles expliquent comment, malgré tout, et lorsqu'on ne s'y attend guère, peuvent naître les printemps - dans la vie bloquée d'un individu ou dans un corps social paralysé par la crainte, l'oppression, la ­misère, le conditionnement, la terreur. Et comment des ­volontés ­enchaînées soudain se conjuguent, ­s'allient, s'encou­ragent, se ­libèrent, deviennent "­mouvement" et trouvent la force d'oser l'impossible. ? " Robert Maggiori, Libération "? Inédit de taille et de poids. ? " Michel Plon, La Quinzaine littéraire Félix Guattari (1930 ? -1992), psychanalyste et philosophe français, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont L'Anti-Odipe et Mille plateaux écrits avec Gilles Deleuze.