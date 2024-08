Atlas mondial junior

Nouvelle édition pour cet atlas mis à jour et enrichi de 16 pages nouvelles cartes plus détaillées et plus lisibles - Conçu pour les Juniors (collège, lycée) avec les repères fondamentaux du monde d'aujourd'hui - Le monde physique et le monde politique (relief, sommets, fleuves, langues, religions...) - Une vingtaine de cartes thématiques mondiales (population, richesses naturelles, natalité, conflits, les enjeux énergétiques, la pollution, les ressources en eau...) complétées de cartes régionales. - L'Union européenne - La France physique et politique