L'emprise scolaire. Quand trop d'école tue l'éducation

Alors qu'elle n'a jamais occupé une place aussi importante dans nos sociétés où elle est chargée de déterminer la valeur des individus, l'éducation scolaire ne tient pas ses promesses. D'un côté, les jeunes ont le sentiment, non sans raison, de jouer leur destinée à l'école et leurs parents s'épuisent à leur faire obtenir les meilleurs classements, au prix de tensions quotidiennes et de multiples sacrifices. De l'autre, les inégalités scolaires ne sont pas résorbées. L'extension des études n'a pas garanti une élévation proportionnelle des acquis et des compétences, pas plus qu'elle n'a renforcé l'adhésion aux valeurs civiques, alimentant même la rancoeur de ceux qui sortent perdants du système. Faut-il alors s'entêter dans ce "toujours plus" d'école et de diplômes, en espérant qu'à un horizon indéterminé, les bienfaits de cette course en avant se feront sentir ? François Dubet est professeur émérite à l'université de Bordeaux et directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Il est notamment l'auteur, avec Najat Vallaud-Belkacem, de Le Ghetto scolaire (Seuil, 2024). Marie Duru-Bellat est professeure émérite à Sciences Po, rattachée au Centre de recherche sur les inégalités sociales (CRIS) et à l'Institut de recherche sur l'éducation (IREDU). Elle a récemment publié, avec Sébastien Goudeau, L'Intelligence, ça s'apprend ? (UGA, 2024).