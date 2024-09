Dada N° 284 : Tomi Ungerer

Le géant de Zeralda, Jean de la Lune, Otto, Les trois brigands... On connaît Tomi Ungerer pour ses albums, et depuis les années 1960, il en a effectivement révolutionné le genre ! Avec lui, c'est tout un monde de rebelles et de laissés-pour-compte qui prennent les premiers rôles, distillant une bonne dose de tendresse et de subversion dans la littérature jeunesse. Les sujets qui fâchent, qui font peur ? Il n'hésite pas à s'en emparer, estimant qu'on peut parler de tout aux enfants. Mais l'art de Tomi Ungerer se déploie aussi dans des affiches engagées, des recueils de dessins satiriques, des assemblages détonants... Des créations protéiformes, qui ont un point commun : célébrer les différences.