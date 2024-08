Le grand livre du Pilates. 124 exercices en pas à pas pour une pratique régulière et progressive

Le grand livre du Pilates propose aux débutants comme aux plus expérimentés une année complète d'exercices à effectuer à la maison. Progressez tout au long de l'année à votre rythme grâce à des illustrations en pas à pas et une description claire et détaillée des enchaînements répartis en cinq chapitres : - Les principes fondamentaux - Programme au sol - Niveau débutant - Programme au sol - Niveau intermédiaire - Programme au sol - Niveau avancé - L'équipement en Pilates L'expérience pratique des professeurs de Pilates se couple ici avec les nouvelles découvertes de la recherche médicale. Lancez-vous pour une remise en forme efficace et durable !