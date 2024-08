Etude de la langue CP Codeo

- Le fichier photocopiable Codéo - Etude de la langue contient plus de 120 fiches d'activitéspour travaillerles premières notions d'étude de la langue au CP. - 4 fiches d'activités au format A5 sont prévues par semaine, tout au long de l'année. - Les notions abordées suivent la progression des leçons d'étude de la langue du manuel Codéo : Période 1 : Reconnaitre le masculin et le féminin, catégoriser les noms communs Période 2 : Reconnaitre le singulier le pluriel, reconnaitre les noms communs et les noms propres Période 3 : Catégoriser les noms propres, associer le nom au bon déterminant, reconnaitre une phrase, distinguer phrase et ligne, isoler les mots d'une phrase Période 4 : Remettre une phrase dans l'ordre, reconnaitre un verbe dans un groupe verbal et une phrase et l'associer à son action Période 5 : Accorder le verbe à la 3e personne au singulier et au pluriel, remplacer le sujet par le pronom personnel, trouver un adjectif dans un groupe nominal et dans une phrase, accorder l'adjectif selon le nom - Les typologies d'exercices sont récurrentes, afin de permettre une plus grande autonomie de l'élève. La progression est spiralaire : après son étude, chaque notion est retravaillée tout au long de l'année. - Toutes les fiches sont 100 % déchiffrables selon la progression des graphèmes Codéo. - Des fiches " leçon " synthétisent chaque notion grammaticale. - Des fiches " évaluation " permettent de valider les acquis des élèves à chaque fin de période. Inclus Le Biblio Manuels contient la version numérique vidéoprojetable de toutes les fiches et les corrigés. Rejoignez le groupe Facebook Travail en ateliers en CP avec Codéo : https : //www. facebook. com/groups/270452247572907 Les autrices Caroline Delbois et Lucie Grillet sont enseignantes dans l'académie de Créteil. Habituées aux classes multiniveaux en cycles 1 et 2, elles mettent en place une pédagogie progressive sur les deux cycles, fondée sur un travail en ateliers, afin de proposer à chaque élève un enseignement adapté à ses réussites ou ses difficultés.