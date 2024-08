Une jeune femme, blessée à l'arme blanche dans un bois près de Liverpool, affirme avoir échappé aux griffes du Désosseur, légende urbaine locale. Personne n'y croit... jusqu'à ce qu'un corps soit découvert dans la forêt. Pour l'inspectrice Louise Henderson, cela ne fait plus de doute : le Désosseur existe bel et bien. Quand Candyman rencontre Le Silence des agneaux. Légende urbaine ou meurtrier de chair et d'os ? Tous les enfants de Liverpool connaissent la comptine du Désosseur, monstre qui vivrait dans les bois depuis des décennies, enlèverait et tuerait ceux qui s'y hasardent... Un jour, Louise Henderson et son collègue sont appelés au chevet d'une jeune femme blessée à l'arme blanche, qui affirme avoir été agressée par le Désosseur. Les deux policiers attribuent d'abord ses allégations au choc subi, mais, peu après, le corps d'un homme est retrouvé dans la clairière où elle aurait été attaquée. Le Désosseur ne serait-il donc pas qu'une légende ? L'affaire prend une tournure singulière lorsqu'il apparaît que Louise a un lien personnel avec le tueur... " Le Désosseur de Liverpool vous hantera, de nuit comme de jour. " Val McDermid