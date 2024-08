Le tracé primordial. La géométrie secrète des bâtisseurs

Cet ouvrage vous plonge dans un voyage fascinant à travers l'espace et le temps, à la découverte de l'un des plus grands mystères de l'architecture sacrée. Frédéric Beatrix, architecte, s'est passionné pour la géométrie et la philosophie antique. Il dévoile le Tracé Primordial, le tracé régulateur unique qui structure l'essentiel des édifices sacrés occidentaux durant vingt-cinq siècles, depuis les plus grands temples grecs jusqu'aux cathédrales gothiques, puis baroques et classiques. Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'architecture sacrée et de la transmission de son art géométrique à travers les siècles. Cette transmission multimillénaire, invisible au profane, ne requiert ni lecture ni écriture, et uniquement la géométrie conçue comme un langage symbolique intemporel et universel. Au fil de ces pages, le lecteur découvrira une perspective unique sur la géométrie sacrée et son rôle dans l'évolution de la philosophie et de la spiritualité occidentale. En abordant des sujets tels que Dieu, la philosophie, et les symboles, l'auteur enrichit la lecture en invitant à une réflexion profonde sur ces concepts fondamentaux, créant un dialogue entre le lecteur et les vertus intemporelles des enseignements anciens.