Pour moi, vivre, c'est Christ

Ce livre est né un lundi matin. Le lundi matin après avoir répondu à un appel téléphonique et à une visite spontanée. Le lundi. La journée où les pasteurs ont souvent le goût de donner leur démission. Ce n'est pas le dimanche qui devrait être la mesure de notre foi, mais le lundi matin quand notre foi est mise à l'épreuve dans le monde de tous les jours. Jésus disait dans la parabole du Semeur que les préoccupations du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffaient souvent la foi (Matthieu 13. 22). Beaucoup de chrétiens recherchent une vie équilibrée, une foi chrétienne qui a des demandes "raisonnables" pour notre vie si occupée. On cherche la conciliation "travail-spiritualité" qui contraste d'avec le modèle donné par notre Maître. L'apôtre Paul écrira : "Souffre avec moi... souviens-toi de Jésus, le Messie crucifié et ressuscité" .