Le petit Oracle des messages de vos guides

Créez une véritable connexion avec l'invisible ! Grâce aux 52 cartes de ce petit Oracle, vous pourrez recevoir les précieux conseils de vos guides. Véritables alliés, ils vous aideront à évoluer au quotidien, à faire face aux embûches qui ponctuent votre chemin et vous éclaireront sur tous les choix qui se présentent à vous. Chaque jour, méditez leurs messages, et laissez-vous guider vers une vie plus épanouie.