Ahouvi. Mon amour

"Mais c'est ça l'amour tu comprends pas ? ! Ca devient pas mieux, ça c'est l'amour, je te dis, on pète ensemble sous la couette, on fait l'amour follement, je te prépare tes galettes de pommes de terre et tu appelles ma mère quand j'en peux plus, ça c'est l'amour". A la suite d'une relation intense, à la fois paradis sensuel et tombeau ténébreux, IL est à bout, il ne peut plus, il coule, il cherche une nouvelle forme de vie en quête de liberté. ELLE nous raconte leur histoire, depuis le premier jour, comme si le pouvoir de celle-ci permettait, à elle seule, de la garder à l'abri d'une nouvelle tant redoutée. Au centre de leur vie conjugale, il y a le fruit de la récolte - le chien, le déni. C'est par cette présence animale que la tragédie nous engloutit, que l'histoire se fond. Ahouvi, en hébreu, veut dire "mon amour" . Ahouvi est une histoire d'amour entre un français et une israélienne, la séparation d'un couple face à la violence et la destruction, mais aussi face à la beauté d'un champ de bataille. Ce texte est un hommage, un hymne à la vie et un oratorio de la douleur. La pièce a été créée du 28 février au 3 mars 2023 au phénix, Scène nationale de Valenciennes, dans le cadre du festival Cabaret de curiosités.