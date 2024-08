Agenda Chien. Edition 2021

- Agenda sur 12 mois, de janvier à décembre 2025, rythmé par de magnifiques illustrations de chats à l'encre de Chine. - Une semaine par double-page, un espace pour chaque jour de la semaine pour noter les activités et les rendez-vous, et une to-do list pour la semaine. - Des informations pratiques : vacances scolaires, planning de l'année sur 4 pages pour tout voir d'un coup d'oeil, jours fériés, fêtes, calendrier 2026, pages de notes libres. - Format pratique et solide, parfait pour glisser dans un sac et l'emporter partout. - Fabrication soignée : reliure intégra, tranchefile, marque-page, coins arrondis, élastique de fermeture.