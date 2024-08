Du PCG aux IFRS. Edition 2024

Cette deuxième édition, à travers de nombreux exemples et cas concrets, donne toutes les clés pour une meilleure compréhension des règles à appliquer lors des retraitements comptables. -Les filiales françaises de sociétés mères consolidant en IFRS pourront préparer plus efficacement leurs liasses de consolidation. -Les praticiens comptables pourront approfondir leurs connaissances dans le traitement du passage du référentiel français aux normes IFRS. Pour les étudiants, l'épreuve "comptabilité et audit" du DSCG (cursus de l'expertise comptable) traite du passage du PCG aux IFRS.