Problématix CM1/CM2 + ressources numériques. Apprendre à comprendre les mathématiques par la résolution de problèmes

Problématix est un dispositif innovant, fondé sur les données de la recherche, qui permet de développer les connaissances mathématiques des élèves par la résolution de problèmes. Il a déjà` fait ses preuves auprès de plusieurs milliers d'élèves d'école primaire en France et en Suisse, leur permettant des progrès importants. Les difficultés de résolution des élèves sont fréquemment liées à une représentation inadéquate des problèmes. Pour éviter ce type d'obstacle, ce dispositif permet aux élèves : de dépasser une compréhension superficielle des énoncés menant à des stratégies de résolution erronées ; d'apprendre à résoudre des problèmes d'addition, de soustraction, de multiplication et de division en s'appuyant notamment sur trois schémas qui permettent de représenter toutes les situations décrites dans les énoncés ; de développer dans l'ensemble de leurs dimensions le sens de ces quatre opérations, socle de nombreux attendus du cycle 3 (fractions, décimaux, proportionnalité, etc.). Un ouvrage en deux parties : une présentation claire du cadre théorique et des principes didactiques et pédagogiques ; un dispositif clé en main en 42 séances dont le déroulement est décrit phase par phase pour une mise en oeuvre fluide en classe. Les différents types de problèmes sont travaillés selon une démarche spiralaire, et 200 problèmes d'entrainement (de niveaux 1 et 2) soigneusement conçus et planifiés permettent de mener les élèves vers une maitrise des notions mathématiques au programme des niveaux CM1 et CM2. Les ressources numériques contiennent les énoncés de tous les problèmes et les schémas complétés à imprimer ou vidéoprojeter en classe.