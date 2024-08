Versailles, été 1889. Alors qu'il se trouve au piano chez son maître et mentor l'historien Gabriel Monod, Romain Rolland fait la connaissance de Malwida von Meysenbug de cinquante ans son ainée. Il n'imagine pas que cette rencontre va bouleverser sa vie. Aristocrate émancipée de son milieu d'origine, Malwida, une des premières apôtres du féminisme, a épousé les idéaux démocratiques de son temps, quitte à en payer le prix de l'exil. Personnalité remarquable, elle exerce une influence étonnante sur les esprits les plus élevés de l'époque. De son côté, Romain Rolland, alors tout jeune agrégé, traverse des années difficiles et connait de nombreux échecs dans les milieux littéraires. Nouant une amitié hors du commun, Malwida et Romain Rolland s'écriront pendant quatorze ans plus de mille cinq cents lettres. Au fil de cette abondante correspondance et de leurs fréquentes rencontres, Malwida va révéler le futur prix Nobel de littérature à lui-même. Après "Dernières notes" qui relatait la dernière soirée de Romain Rolland au crépuscule de son idéalisme, Malwida fait revivre une femme d'exception et le grand écrivain et musicien à l'orée d'une oeuvre amenée à faire le tour du monde