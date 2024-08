Pour fêter l'anniversaire de leur rencontre, Lucien a invité Diane, son épouse, à l'Opéra. Au programme, "Salomé" de Richard Strauss. Il lui promet ensuite le cadeau qu'elle voudra. Eblouie par l'audace de la jeune princesse qu'elle vient de voir sur scène, fascinée par la beauté d'Aristée, le jeune serveur du café où elle est entrée avec Lucien, Diane n'a plus qu'un désir : se faire offrir la tête d'Aristée sur un plateau d'argent. Salomé n'a-t-elle pas exigé et obtenu la tête de Jean-Baptiste, retenu prisonnier dans les souterrains du palais d'Hérode ? L'Anniversaire de Salomé est une comédie tragique. Elle commence d'une manière on ne peut plus tranquille, dans la rue puis dans un café, avant de basculer dans la démence.