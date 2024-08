L'art d'écrire un conte. Dans les pas de Lewis Carroll et Andersen : 200 ateliers d'écriture autour des contes, légendes, mythes et épopées

Nés à une époque où l'écriture n'existait pas encore, les contes, légendes, mythes et épopées nous sont parvenus à travers les siècles... Preuve qu'ils sont universels et indémodables ! Conçu par une spécialiste, cet ouvrage vous révèle une mine de pistes créatives, à suivre seul ou en groupe, et des techniques indispensables pour vous lancer dans l'écriture de tous types de contes : merveilleux, philosophiques, fantastiques... Vous pourrez même les explorer via des détournements parodiques ! Un livre pour tous : enfants, adolescents, adultes.